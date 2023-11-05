هيئة البث الإسرائيلية: مداهمة ضخمة لزنازين الأسرى الأمنيين في سجن مجدو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مداهمة ضخمة لزنازين الأسرى الأمنيين في سجن مجدو وان معتقلون يهود يساعدون الحراس.
وكانت قد حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مسبقا ان المعتقلين الفلسطينيين يواجهون ظروفا قاسية منذ بدء عملية طوفان الاقصى كاجراءات انتقامية يتبعها جيش الاحتلال بحق الاسرى .
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صباح اليوم الاحد ، بأن المعتقلين المرضى في عيادة سجن الرملة يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة فرضتها عليهم إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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