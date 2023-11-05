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هيئة البث الإسرائيلية: مداهمة ضخمة لزنازين الأسرى الأمنيين في سجن مجدو

11/5/2023 8:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مداهمة ضخمة لزنازين الأسرى الأمنيين في سجن مجدو وان معتقلون يهود يساعدون الحراس.

وكانت قد حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مسبقا ان المعتقلين الفلسطينيين يواجهون ظروفا قاسية منذ بدء عملية طوفان الاقصى كاجراءات انتقامية يتبعها جيش الاحتلال بحق الاسرى .

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صباح اليوم الاحد ، بأن المعتقلين المرضى في عيادة سجن الرملة يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة فرضتها عليهم إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


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