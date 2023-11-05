ماسك يطرح حسابات إكس 'الميتة' للبيع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتحت منصة إكس نظاماً جديداً لبيع الحسابات الميتة، مقابل رسم يصل إلى 50 ألف دولار أمريكي.ونقلت مجلة "فوربس" أنه سيتم طرح أسماء المستخدمين غير النشطين أو المستخدمين لفترة طويلة للبيع.



وذكرت المجلة أن إكس أنشأت فريقاً متخصصاً باسم "@handle" للعمل على إنشاء سوق لشراء أسماء الحسابات غير النشطة، التي تم تسجيلها سابقاً من قبل المستخدمين.

وأكدت إكس أنها حدّثت مؤخراً إرشاداتها ورسومها المتعلقة بأسماء المستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الشائعات والتلميحات من قبل الملياردير إيلون ماسك، الذي أعرب عن قلقه بشأن "حسابات البوتات"، التي تستحوذ على عدد كبير من تلك الأسماء المميزة.



ورداً على اقتراحات المستخدمين، ألمح ماسك، مالك المنصة، إلى إمكانية وجود "سوق لأسماء المستخدمين"، حيث يمكن للمستخدمين الحاليين بيع حساباتهم لبعضهم البعض، على الأرجح مع تحصيل المنصة رسوماً لكل عملية، ولكن لا يزال غامضاً ما إذا كان هذا السوق تم تفعليه أم لا.



وكانت صحيفة نيويورك تايمز أفادت في يناير (كانون الثاني) أن موظفي إكس كانوا يناقشون بيع أسماء مستخدمي المنصة، وأعلن ماسك عن خطط لتحرير ما يصل إلى 1.5 مليار اسم مستخدم، ولاحقاً في مايو (أيار)، تم رصد بدء إكس في إزالة بعض الحسابات غير النشطة.



وبحسب أحدث المعلومات، ما زالت سياسة تسجيل أسماء المستخدمين في موقع الويب الخاص بـ X تشير إلى عدم إمكانية إصدار أسماء المستخدمين غير النشطة، وتشجع سياستهم "الحسابات الغير نشطة" المستخدمين على تسجيل الدخول كل 30 يومًا لتجنب التصنيف كحساب غير نشط.

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