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الملك يدعو لفرض هدنة إنسانية بغزة خلال اتصال مع الرئيس القبرصي

11/5/2023 8:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أكد جلالته خلاله ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية.


وجدد جلالته الدعوة لتكثيف الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى غزة، مؤكدا أهمية دعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع وعدم إعاقة عملها.


وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، لافتا إلى أن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الاستقرار.


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