لندن تقبل تعهدات 'ميتا' و'أمازون' لضمان المنافسة على منصاتهما

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية، أمس الجمعة، أن مجموعتي "أمازون" و"ميتا" الأمريكيتين العملاقتين تعهدتا طوعاً "تحسين" ممارساتهما في مواجهة المخاوف من المنافسة غير العادلة على منصاتهما للتجارة الإلكترونية.وأوضحت الهيئة أنها قبلت هذه الالتزامات، ما يمثل نهاية التحقيقات التي فتحتها في هذا الشأن.



وكانت الهيئة التنظيمية تستهدف خصوصاً الممارسات المحتملة من جانب "أمازون" الرامية لتفضيل مبيعاتها المباشرة على حساب التجار الخارجيين على منصتها.

وتعهدت "أمازون" منح البائعين المستقلين "فرصة عادلة" للترويج لمنتجاتها عبر منصاتها، وعدم استخدام بيانات البائعين المتنافسين للحصول على ميزة غير عادلة، وفق ما أشارت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية في بيان.

وفتحت الهيئة تحقيقاً في العام 2022 لمعرفة "ما إذا كانت أمازون في وضع مهيمن في المملكة المتحدة، وما إذا كانت تسيء استخدام هذا الموقع".



وردّ ناطق باسم "أمازون" في بيان أُرسل لوكالة فرانس برس: "لقد تعاملنا بشكل بنّاء مع هيئة مراقبة المنافسة البريطانية، ونرحب بهذا القرار الذي سيحافظ على قدرتنا على خدمة عملائنا، وأكثر من مئة ألف شركة صغيرة ومتوسطة تستخدم "أمازون" لإجراء عمليات تجارية في المملكة المتحدة".

وفي إجراء مماثل، أعلنت المفوضية الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) أنّها استحصلت على وعد من "أمازون" بإنهاء ممارسات تُعتبر مانعة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق باستغلال بيانات البائعين المستقلين الذين يستخدمون منصتها.

وأضافت الهيئة، من جانبها، أن "ميتا" وقعت أيضاً على "تعهدات ستمنع الشركة من استغلال بيانات" العملاء، الذين ينشرون إعلانات على منصاتها للحصول على ميزة تنافسية.



وكانت هيئة المنافسة قد فتحت تحقيقا في العام 2021 لتحديد ما إذا كانت "ميتا" قد حصلت على ميزة غير عادلة على منافسيها، وخصوصاً أولئك الذين يقدّمون خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت.

وسيكون في إمكان هؤلاء المنافسين لفيسبوك، الذين يستخدمون أيضاً منصات "ميتا"، "رفض استخدام أجزاء معينة من بياناتهم الإعلانية" من جانب المجموعة الأمريكية العملاقة.



وتقول هيئة المنافسة البريطانية إن "ميتا" التزمت أيضاً الحد من كيفية استخدام هذه البيانات في تطوير منتجاتها.

وقالت المجموعة الأمريكية أمس الجمعة في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس "نرحب بقرار هيئة مراقبة المنافسة البريطانية بإنهاء تحقيقها"، موضحة أنها ملتزمة "وضع أنظمة وضوابط للتأكد والتحقق من عدم استخدام البيانات الواردة من المعلنين المنافسين".

وتخضع "ميتا" لتحقيق مماثل من جانب المفوضية الأوروبية.

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