فتوح: تصريحات العنصري إلياهو تعبر عن فكر الاحتلال الإرهابي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن تصريح الوزير العنصري أميخاي إلياهو بإلقاء قنبلة نووية على غزة، تعبر عن فكر الاحتلال الإرهابي.
وأضاف فتوح في تصريح له، اليوم الأحد، أن هذه التصريحات لم تأتِ من فراغ، وإنما هي تعبير عن عقل هذا المحتل القائم على الإبادة والمجازر بحق الإنسانية، وانعكاس واضح لحملات التحريض التي ينادي بها قادة الاحتلال لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.
واعتبر هذه التصريحات انعكاسا لسلوك وسياسة تاريخية تنظر إلى الفلسطينيين نظرة عنصرية، وتنزع صفة الإنسانية عنهم.
وفا
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