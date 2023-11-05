فتوح: تصريحات العنصري إلياهو تعبر عن فكر الاحتلال الإرهابي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن تصريح الوزير العنصري أميخاي إلياهو بإلقاء قنبلة نووية على غزة، تعبر عن فكر الاحتلال الإرهابي.



وأضاف فتوح في تصريح له، اليوم الأحد، أن هذه التصريحات لم تأتِ من فراغ، وإنما هي تعبير عن عقل هذا المحتل القائم على الإبادة والمجازر بحق الإنسانية، وانعكاس واضح لحملات التحريض التي ينادي بها قادة الاحتلال لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.



واعتبر هذه التصريحات انعكاسا لسلوك وسياسة تاريخية تنظر إلى الفلسطينيين نظرة عنصرية، وتنزع صفة الإنسانية عنهم.

وفا