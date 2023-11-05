أوباما: ما يحدث للفلسطينيين لا يُطاق والجميع متواطئ

MENAFN - Amman Net) نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قوله إنّ "الجميع متواطئ" فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً أنه يجب "فهم الحقيقة الكاملة لهذا الصراع".

وفي حديثه عمّا حصل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، قال الرئيس الأميركي السابق إنّ "ما فعلته حركة حماس كان مروعاً لكن الصحيح أيضاً أن الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين لا يُطاق".

وقدم أوباما، في حديثه مع موظفيه السابقين في شيكاغو، الجمعة، تحليلاً معقداً لما يجري في قطاع غزة، موضحاً أن ما يحدث الآن تعود جذوره إلى "قرن من الزمن"، لكنه بدأ يظهر إلى الواجهة مؤخراً.

وألقى الرئيس الأميركي السابق باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم الانقسامات، معتبراً أن ما يتم تداوله هو "مجرد شعارات".

وبحسب "نيويورك تايمز"، فقد دخل أوباما البيت الأبيض في عام 2009 وهو على قناعة بأنه سيكون الرئيس الأميركي الذي سينهي الصراع المستمر في فلسطين. ومع ذلك، فقد ترك الرئيس ذو الأصول الأفريقية منصبه بعد سنوات من الاحتكاك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي شعر بالإحباط بسبب مطالبة أميركا إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية.

ودعمت إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، في أكثر من مرة، ما قالت إنّه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، لكنها طالبت حكومة الاحتلال بمراعاة القوانين الدولية والإنسانية، دون أن تشير إلى ضرورة وقف العدوان على غزة حتى هذه اللحظة.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أطلقت حركة حماس، وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.