بيت لحم: إعــــــــــلان عن قطع التيار الكهربائي

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي في محافظة بيت لحم حسب الأيام والمناطق أدناه:

1.

يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2023، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد العصر:

بيت تعمر، بريضعة، ظهرة الندى والمناطق المحيطة بها.

2.

يوم الاربعاء الموافق 8/11/2023، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر:

كامل قرية زعترة

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء ناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة

لتلك المناطق.