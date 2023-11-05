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بيت لحم: إعــــــــــلان عن قطع التيار الكهربائي

11/5/2023 8:11:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي في محافظة بيت لحم حسب الأيام والمناطق أدناه:

1.
يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2023، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد العصر:

بيت تعمر، بريضعة، ظهرة الندى والمناطق المحيطة بها.

2.
يوم الاربعاء الموافق 8/11/2023، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر:

كامل قرية زعترة

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء ناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة
لتلك المناطق.

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