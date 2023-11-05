بيت لحم: إعــــــــــلان عن قطع التيار الكهربائي

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي في محافظة بيت لحم حسب الأيام والمناطق أدناه:
1.
يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2023، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد العصر:
بيت تعمر، بريضعة، ظهرة الندى والمناطق المحيطة بها.
2.
يوم الاربعاء الموافق 8/11/2023، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر:
كامل قرية زعترة
وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء ناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة
لتلك المناطق.
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