عبر منصة «إماراتي» التي أطلقها حمدان بن محمد.. 1463 منحة أرض معروضة للتبادل بين المواطنين في دبي

شهدت خدمة تبادل المنح الإسكانية، الخدمة الرقمية المشتركة بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك عبر منصة "إماراتي" وضمن تطبيق "دبي الآن" عرض 1463منحة أرض للتبادل بين المواطنين في دبي، خلال الفترة الممتدة منذ إطلاق الخدمة في 18 يوليو وحتى 25 أكتوبر2023.

وتحظى منصة "إماراتي"، ضمن تطبيق "دبي الآن"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، كإحدى مبادرات اللجنة، في شهر فبراير الماضي، بإقبال كبير من المواطنين، لاسيما بعد إطلاق هيئة دبي الرقمية خدمات المرحلة الثانية من المنصة في أعقاب النجاح الذي حققته المرحلة الأولى، حيث وفرت لهم منصة موحدة وشاملة تلبي احتياجاتهم من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان.

واستفاد من خدمة تبادل المنح الإسكانية 136 أسرة إماراتية من دبي، حيث بلغ عدد الطلبات المكتملة في الفترة من 18 يوليو الماضي وحتى 25 أكتوبر الجاري 68 طلباً، توزعت على المناطق التالية: منطقة اليلايس، ومنطقة العوير الأولى، ومدينة هند الثالثة والرابعة، ومنطقة ند حصه، ووادي العمردي، ومنطقة مشرف، والورقاء الثالثة والرابعة.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمة «تبادل المنح» والمتاحة أمام المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية فـي إمارة دبـي، من خلال منصة "إماراتي" في تطبيق "دبي الآن"، الدخول إلى التطبيق باستخدام الهوية الرقمية من أجل التحقق من الهوية، ودراسة الأراضي التي يرغب أصحابها في تبادلها.

وتتوزع المنح المعروضة في الخدمة للتبادل، والتي تبلغ 1463 منحة على 23 منطقة في دبي وهي: اليلايس الخامسة، والعوير الأولى، ومدينة هند الثالثة والرابعة، ووادي العمردي، وند حصه، ووادي الشبك، والخوانيج الأولى والثانية، ومشرف، والورقاء الثانية والثالثة والرابعة، والمزهر الأولى والثالثة، وند الشبا الثالثة والرابعة، والبرشاء جنوب الأولى والثانية، والقوز الأولى، والطوار الثالثة، وعود المطينة الأولى، وند الحمر.

توقيع رقمي

ويبلغ متوسط المدة التي يحتاجها المستفيد من خدمة تبادل المنح الإسكانية من أجل الحصول عليها، 5 أيام عمل حيث بإمكان مستخدميها الدخول إلى تطبيق "دبي الآن" واختيار المنحة المناسبة من قطع الأراضي المعروضة، وإرسال طلب اهتمام إلى صاحب المنحة الأخرى الذي بدوره يتلقى تنبيهاً بالطلب لدراسته وفي حال رده بالموافقة يتم توقيع اتفاقية التبادل بين الطرفين من خلال التوقيع الرقمي عبر الهوية الرقمية، بعد ذلك تدرس جهات الاختصاص الطلب وتعتمده، ومن ثم تأتي مرحلة دفع الرسوم واستلام

خرائط الأراضي الجديدة.

وأظهر استطلاع لمؤشر سعادة المتعاملين عن خدمة تبادل المنح الإسكانية أجرته إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال خدمة العملاء في المنطقة، أن 90% من المتعاملين راضون عن الخدمة، حيث يأتي هذا الاستطلاع في إطار حرص مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك، على تقديم خدمات حكومية تلبي تطلعات المواطنين.

ضوابط خاصة

وتسعى خدمة تبادل المنح الإسكانية إلى تنظيم تبادل المنح، شريطة ألا يكون مقدم الطلب قد سبق له مبادلة أرض أو مسكن من ضمن مشاريع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مع الأخذ في الاعتبار جميع الأمور القانونية وحفظ حقوق جميع الأطراف المستفيدة منها، وتوفيرها في القناة الرقمية الموحدة لمواطني إمارة دبي.

وتخضع خدمة تبادل المنح الإسكانية لعدد من الضوابط الخاصة التي تنظم هذه العملية، ومنها: أن تكون الأراضي السكنية التي سيجري مبادلتها خالية من أية موانع قانونية أو حقوق للآخرين، تحول دون إتمام عملية التبادل (حقوق عقارية أو رهن)، وأن تكون الأراضي غير مقسمة وخالية من أعمال البناء، وأن يكون مُقدِم المنحة حاصلاً عليها بصورة فردية.

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