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النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة جديدة مع النصر السعودي ( فيديو)

11/5/2023 8:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نال النجم البرتغالي في صفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو جائزة جديدة بعد اختيار إحدى أهداف "الدون" كأجمل هدف في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

واختير الهدف الذي أحرزه "الدون" بتسديدة "صروخية" في مرمى الدحيل (4-3)، كأفضل هدف في الجولة الثالثة من المسابقة القارية.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا، فيديو لهدف رونالدو وعلق عليه: "بتصويت الجماهير..

صاروخية الأسطورة كريستيانو رونالدو هي الأجمل في الجولة الثالثة من دور المجموعات".

ويتصدر النصر المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا، بالعلامة الكاملة حتى الآن (9 نقاط)، يليه بيرسبوليس الإيراني (6 نقاط) ثم الدحيل واستقلال دوشنبه الطاجيكي ولكل منهما نقطة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو سجل ثلاثة أهداف حتى الآن في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.


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