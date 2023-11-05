خلوة علمية تتفحص مستقبل تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط... وت

MENAFN - Khaberni) خبرني– قال رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، خلال ترأسه خلوة علمية خاصة، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، وهيئة المديرين، ورئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور عدي المعايطة، وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، إن هذه الخلوة العلمية ليست بالجديدة، فالجامعة مستمرة في تأصيل مفهوم التعليم، وتحويله إلى نماذج معرفية عليا في وقتٍ لا يمكن فيه إنكار أهمية كليات تكنولوجيا المعلومات في العالم الحديث، فهي حجر الزاوية للتقدم التكنولوجي، وتنمية القوى العاملة.









وأضاف أنه يمكن ملاحظة المستقبل الواعد والمشرق لكليات تكنولوجيا المعلومات التي أخذت تتكيف مع أنماط التعلم الجديدة، المعززة للابتكار، والمحافظة على دورها الحاسم في تشكيل المشهد الرقمي، فهي بمثابة أرض خصبة للابتكارات التكنولوجية التي تدعم حياتنا اليومية، إلى جانب أنها المسؤولة عن تطوير البرامج، والأجهزة، والبنية التحتية التي تدعم العصر الرقمي، لتأخذ جامعة الشرق الأوسط على عاتقها مسألة منح الطلبة التخصص المناسب لاحتياجات سوق العمل على اختلافها، ودرجاتها.





بدورها، أوضحت رئيسة الجامعة الدكتورة المحادين أن مواءمة برامج الجامعة مع رؤيتها يعكس نهجًا استشرافيًا، وأن السعي وراء المعرفة الخالية من التلقين هو شهادة على تفاني الجامعة في تعزيز التفكير النقدي والفكر المستقل، مع برهنته لأهمية التعليم كوسيلة للتمكين وليس كوسيلة للامتثال، مؤكدةً أنه لا يمكن الإبقاء على المعرفة القديمة ومن ثم توقع نتائج جديدة أو مُرضية، حيث أن تراكم الحقائق والأرقام من الماضي لا يعد كافيًا، وهو ما مهدت له الجامعة الطريق من أجل جيل أكثر إشراقًا، وأكثر قدرة على التكيف، مع ما يجسده ذلك من روح التقدم، ويعد بمستقبل لا تقاس فيه قيمة التعليم بما نعرفه فحسب، بل بما يمكننا القيام به بهذه المعرفة.





من جانبه، قال عميد الكلية الدكتور المعايطة إن حواضن الأعمال مهمة في مساعدة العقلية البنائية للطلبة، وأنه لا بد من إدماجهم في بيئة تدريبية تحاكي واقع الميدان، وتحفز من مداركهم الإبداعية، وفطنتهم الريادية.









وركّزت الخلوة العلمية على أهمية أن يكون المنهاج التعليمي بعيدًا عن التكرارية التي قد تضع الخريجين في مأزق، خاصةً عندما يكون معتمدًا على المدارس القديمة للمعرفة، وهذا ما يجعل بعض الشركات تبحث عن خيارات أخرى من الخريجين، إلى جانب النظرة الجديدة للشهادة الأكاديمية، والعلاقة غير المفهومة بين نسب البطالة الآخذة بالارتفاع وبين الكفاءات التي تُستقطب من الخارج.









وبحثت الخلوة العلمية عن أهم المعايير التي يتم من خلالها بناء برامج التخصصات الدراسية، بالتزامن مع التقلب المستمر لتفضيلات أصحاب العمل فيما يتعلق بالمهارات التي يجب أن تتواجد في الخريج.









وخرجت الخلوة العلمية بعدة توصيات من أبرزها: الاعتراف بأهمية مواكبة الجامعة لركب المعرفة وإلا فإنها فستصبح خارج المسار، تشكيل تكنولوجيا المعلومات بشكلٍ حاسم للاقتصاد المحلي، والإقليمي، والدولي، فهي تعد بمثابة عامل جذب في سوق متغير باستمرار، حاجة المجتمع لخريجي تكنولوجيا المعلومات وليس العكس، ضرورة التخلص من مسألة مشروع التخرج الختامي، على أن يكون هناك مشاريع لكل مساق، وأهمية الاستلهام من الإطار العربي للمؤهلات في تأطير صورة الخريج القائد.





ودار حوار موسع بين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، وعميد وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية تكنولوجيا المعلومات تمحور حول تقييم جودة البرامج التعليمية، ومنهجية التجارب التعليمية للطلبة، وأفق المرحلة المقبلة.











