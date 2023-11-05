جمارك دبي تتعامل مع أكثر من 16 مليون حقيبة في مبنى 3 خلال 9 أشهر

تعاملت جمارك دبي مع أكثر من 16 مليون حقيبة على متن أكثر من 65 ألف رحلة قادمة عبر مطار دبي الدولي مبنى 3 خلال 9 أشهر من العام الجاري.

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي تواكب الأداء الاستثنائي للقطاع السياحي في دبي، من خلال ما توفره من خدمات وأنظمة ذكية في مطارات دبي، وأجهزة مساندة في التفتيش وكادر من الضباط والمفتشين أصحاب الخبرة والمهارة للتسهيل على المسافرين وإثراء تجربتهم السياحية، مشيراً إلى أن تسجيل مطار دبي الدولي انتعاشاً كبيراً في حركة السفر خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، واستقباله 41.6 مليون مسافر، وسط توقعات بأن يصل إجمالي المسافرين إلى 85 مليون مسافر بنهاية 2023، يتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة والشركاء الاستراتيجيين لدعم دبي عاصمة السياحة العالمية.

وقال خلال زيارة قام بها وفريق القيادة في جمارك دبي ليلاً، إلى مطار دبي الدولي مبنى 3: «تحرص جمارك دبي على الاستعداد مبكراً لاستقبال السياح والمسافرين عبر مطارات دبي في مواسم العطلات وذروة السفر والسياحة، حيث يشهد الموسم الشتوي تدفق أعداد كبيرة من السياح القادمين إلى دولة الإمارات من كل أنحاء العالم للاستمتاع بأجوائها الساحرة».

ومن جانبه أشار خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي «مكلف» إلى أن الإدارة تطبق خطة عمل تضمن التعامل بأعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدمات الجمركية المقدمة للسياح والمسافرين في ذروة موسم السياحة الشتوي والذي يتزامن مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق، حيث يحرص الموظفون والمفتشون في إدارة عمليات المسافرين على تمكين المسافرين من الاستمتاع بقضاء إجازاتهم في هذا الموسم منذ لحظة وصولهم إلى مطارات دبي، وذلك عبر الإسراع بإنجاز العمليات الجمركية المرتبطة بحركة المسافرين، حيث جهزت جمارك دبي مراكزها الجمركية في مطارات دبي بأحدث الأنظمة الذكية لتفتيش الحقائب، والذي تتكامل فيه أجهزة المعاينة والفحص المتطورة مع نظام التفتيش الجمركي الذكي لفحص الحقائب في مطارات دبي، والذي تم ابتكاره وتطويره في جمارك دبي بهدف توفير وسيلة تمكن المفتش الجمركي من تأدية مهامه بصورة مبتكرة وسريعة دون تأخير أو تعقيد لإجراءات المسافرين.

وبدوره أفاد خليفة بن شاهين مدير مبنى المطار رقم 3 بإدارة عمليات المسافرين أن جمارك دبي تعاملت مع أكثر من 16 مليون حقيبة على متن أكثر من 65 ألف رحلة قادمة عبر مطار دبي الدولي مبنى 3 خلال 9 أشهر من العام الجاري، مؤكداً أن مفتشي جمارك دبي يمتلكون من الخبرة ما يسهم بشكل مباشر في تسهيل وتسريع حركة المسافرين، مع أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر لحماية حدود دولة الإمارات، حيث تم ضبط 504 قضايا تنوعت بين جمركية وجنائية للفترة ذاتها من العام الجاري، وأضاف إن جهودنا في إسعاد المسافرين تتكامل مع جهود كل شركائنا من الجهات الحكومية في مطارات دبي، حيث نعمل جميعاً كفريق عمل موحد هدفه إعطاء أفضل انطباع للزوار عن دبي من لحظة وصولهم إلى مطاراتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز