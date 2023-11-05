الأسهم الأمريكية والأوروبية تسجل أقوى مكاسب أسبوعية في العام 2023

حققت الأسهم الأمريكية أقوى مكاسب أسبوعية لها في العام 2023، بدعم انخفاض عائدات السندات بعدما عززت إشارات تباطؤ كل من سوق العمل والخدمات التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة، كما زادت الرهانات على خفض معدلات الإقراض في وقت مبكر من يونيو.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 5.1% في أفضل أسبوع له ‏منذ أكتوبر عام 2022. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة ‏‏5.85% وربح مؤشر ناسداك 6.61%. وكان هذا أفضل أسبوع لكلا المؤشرين منذ ‏نوفمبر 2022.‏

ونتيجة لمكاسب وول ستريت في الأيام الخمسة الماضية، سجلت المؤشرات ‏الرئيسية أفضل أداء أسبوعي لها في العام الجاري.‏

وسجل «مقياس الخوف» (VIX) - والمعروف أيضاً بمؤشر التقلب - أكبر انخفاض له على مدار خمسة أيام خلال 21 شهراً. ارتفعت سندات الخزانة بجميع آجالها، وتقهقر عائد السندات لأجل عامين بمقدار 16 نقطة أساس إلى 4.83%. وسجل الدولار أقوى هبوط منذ يوليو. وانخفض سعر النفط إلى ما دون 81 دولاراً للبرميل.

تظهر مقايضات أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن أن المتداولين يرون احتمالاً بنسبة 16% فقط لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول يناير، كما يرجحون بالكامل إجراء خفض للفائدة بحلول يونيو، بدلاً من يوليو. من جانب آخر، نما قطاع الخدمات الأمريكي بأضعف وتيرة في خمسة أشهر، وتباطأ نمو الوظائف، وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%. زادت كشوف الأجور غير الزراعية بمقدار 150.000 وظيفة الشهر الماضي بعد القراءة المعدلة بالخفض في سبتمبر البالغة 297.000. وتباطأ نمو الأجور.





الأوروبية

من ناحية أخرى، سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مارس مدعوماً بأسهم العقارات الحساسة لأسعار الفائدة في الوقت الذي ‏عززت فيه مؤشرات على انتهاء التشديد النقدي المعنويات.‏

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2% مدعوماً أيضاً بأرباح تبعث على ‏التفاؤل وعلامات على تباطؤ التضخم وانخفاض عوائد السندات السيادية في منطقة ‏اليورو مع زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في 2024. وزاد المؤشر ‏‏3.4% خلال الأسبوع.‏

وشهدت الأسهم العقارية أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 2008 على الأقل مع ‏صعودها 12.2% إذ أدى ارتفاع السندات الحكومية إلى انخفاض العوائد في أوروبا ‏وحول العالم.‏

كما زاد قطاع السيارات 1.7% محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 6.2%.‏

وهبط قطاع الطاقة 2.2% متتبعاً انخفاض أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن ‏الإمدادات والتي نجمت عن التوترات في الشرق الأوسط.‏

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