الذهب يتماسك عند 2000 دولار ويسجل أول خسارة أسبوعية في شهر





سجل الذهب أول خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من شهر مع تباطؤ الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً.

وارتفع الذهب في نهاية الجلسة 0.3% إلى 1999.9 دولاراً للأونصة ضمن تحركات في نطاق ضيق بلغ نحو 6 دولارات.

وانخفض الذهب بنحو 0.8% منذ بداية الأسبوع الماضي، دون مستوى الـ 2000 دولار الذي سجله الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بـ 2.12% إلى 23.33 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 1.15% إلى 941.3 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.61% إلى 1128 دولاراً.

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