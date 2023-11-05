Sunday, 05 November 2023 03:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يتماسك عند 2000 دولار ويسجل أول خسارة أسبوعية في شهر

11/5/2023 7:22:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


سجل الذهب أول خسارة أسبوعية منذ ما يقرب من شهر مع تباطؤ الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً.

وارتفع الذهب في نهاية الجلسة 0.3% إلى 1999.9 دولاراً للأونصة ضمن تحركات في نطاق ضيق بلغ نحو 6 دولارات.

وانخفض الذهب بنحو 0.8% منذ بداية الأسبوع الماضي، دون مستوى الـ 2000 دولار الذي سجله الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بـ 2.12% إلى 23.33 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 1.15% إلى 941.3 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.61% إلى 1128 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN05112023000110011019ID1107374586

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث