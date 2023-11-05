دبي تستضيف أكبر نسخة لـجلفود للتصنيع بمشاركة 3 آلاف جهة عالمية

تنطلق النسخة الأكبر على الإطلاق من معرض جلفود للتصنيع لعام 2023 يوم الثلاثاء 7 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام مع مجموعة من 3 فعاليات أخرى مشتركة في المكان نفسه. ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام أكثر من 36 ألف زائر من قطاع الأغذية لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات التي تستعرضها 3 آلاف جهة عارضة من 80 دولة حول العالم في 21 قاعة عرض.

وابتداءً من قمة تكنولوجيا الغذاء التي تجمع تحت مظلتها مجموعة بارزة من قادة القطاع والخبراء وصُناع القرار، وصولاً إلى استعراض أحدث المنتجات والحلول والأنشطة التفاعلية، مثل فعالية توب تيبل وYouthX، تشير التوقعات إلى أن نسخة هذه العام ستكون الأكثر تأثيراً في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.





قمة تكنولوجيا الغذاء

سيتم افتتاح قمة تكنولوجيا الغذاء بكلمة يلقيها طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي سيسلط الضوء على دور قطاع الأغذية في تحقيق الأهداف العالمية لناحية الاستدامة والمناخ، وكيف ستصبح الحلول المستدامة من أبرز المواضيع المطروحة في العصر الجديد لقطاع تصنيع الأغذية والمشروبات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «لا تقتصر تقنيات تصنيع الأغذية المتطورة على تلبية الاحتياجات الغذائية في وقتنا الحاضر، بل تتعلق أيضاً بتلبية الاحتياجات المستقبلية. وسيكون لتكنولوجيا الغذاء دور محوري في تعزيز الابتكار وتحسين جودة الغذاء وإمكانية الوصول إليه مع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز تبني ممارسات تحسين كفاءة استخدام الموارد».

ومع بلوغ عام الاستدامة في دولة الإمارات إلى ذروته بالتزامن مع بدء أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «كوب 28»، ستكون الاستدامة موضوع التركيز الرئيس طوال «كوب 28»، مع جلسات نقاشية تستكشف كيفية دمج الممارسات والعمليات المستدامة في قطاع تصنيع الأغذية، مثل التغليف المستدام والحد من هدر الطعام وتحسين كفاءة استخدام الطاقة مع بصمة كربونية أقل، والمعايير الأخلاقية والشفافية في عمليات إنتاج الأغذية.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «نتطلع للترحيب برواد الأعمال العالميين المختصين في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات في معرض جلفود للتصنيع 2023، الذي يشهد حضوراً واسعاً، والاستماع إلى استراتيجياتهم بشأن تعزيز الاستدامة والابتكار والكفاءة في ظل التقدم الذي يشهده القطاع، وتأتي الفعالية في ضوء المكانة التي حققتها إمارة دبي، التي تجعل منها منصة للتصنيع والتميز في مجال الطهي».

وعلى مدار 3 أيام سيقدم أكثر من 100 عارض من الخبراء والمختصين في مجال الأغذية من مختلف دول العالم أفكاراً ورؤى خاصة بالموضوعات ذات الصلة في القطاع، التي تشمل

الجوانب الاقتصادية لتصنيع الأغذية والمشروبات، وتطبيقات وتأثيرات تكنولوجيا الأغذية والتصنيع، والبدائل القائمة على التكنولوجيا، والسلامة وضمان الجودة، إلى جانب التميز في سلسلة التوريد.

وتشمل قائمة المتحدثين الذين سيناقشون أحدث اتجاهات القطاع، أدولفو أوريف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تتراباك، ومحمد سمير، عضو مجلس إدارة شركة الصافي دانون، وأثار صديقي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المصانع الرقمية في سيمنس الشرق الأوسط، ومصطفى أبو سليمان، رئيس قسم المشتريات في شركة كرافت هاينز في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونهال المقداد، مديرة التميز في سلسلة التوريد، الأسواق العالمية الناشئة في شركة مارس، ونادين الشوباري، مديرة البحث والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في شركة موندليز، ولوران سيمونبيتري، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى في شركة BASF.

وبهذه المناسبة قال أكسيل بارو، المفوض التجاري الفرنسي لدى الدولة: «تأتي مشاركتنا في معرض جلفود 2023 بهدف تعزيز وجودنا في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي ينسجم مع مساعينا في فرنسا، التي تحرص دائماً على الوجود في المعرض لاستعراض أحدث ابتكاراتنا في مجال الزراعة والغذاء، بما فيها المعدات المتطورة، لتلبية احتياجات الأسواق في الشرق الأوسط. ويتطلع العارضون الفرنسيون، الذين يمثلون 48 شركة عبر جناحين، إلى تلبية متطلبات السوق المحلي من خلال الكشف عن أحدث المعدات والمكونات، بدءاً من أنظمة الري، والمنتجات الغذائية الخالية من المواد الحافظة».





تكريم المبتكرين

ويشهد اليوم الأول من معرض جلفود للتصنيع 2023 الإعلان عن الفائزين بجوائز جلفود للتميز في قطاع التصنيع 2023، التي تهدف إلى تكريم المنتجات والتقنيات الأكثر ابتكاراً، التي قدمت إسهامات بارزة في الصناعة خلال العام الماضي. وشهدت دورة العام الحالي أكثر من 600 مشاركة دولية عبر عشر فئات للجوائز، مع ثلاث فئات جديدة تعكس التركيز على الاستدامة في حدث هذا العام: مبادرة الطاقة المتجددة، وشركة التصنيع المعتمدة على النباتات لهذا العام، وبطل الاستدامة لهذا العام.





أربعة عروض في وقت واحد

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي ثلاث فعاليات للأغذية والمشروبات، إضافة إلى معرض جلفود للتصنيع 2023 في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2023. ويعد مهرجان المأكولات المتخصصة هو المعرض الوحيد المخصص لتجارة المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحظى الزوار بتجربة دروس متقدمة وعروض وورش عمل يقدمها الطهاة الحائزون نجمة ميشلان والمواهب الصاعدة، إضافة إلى الباريستا الخبراء الذين يكشفون عن أحدث إبداعات المشروبات، كما يتيح للزوار فرصة التعرف إلى أحدث الأخبار والتوجهات الجديدة في السوق، ويوفر منصة لنجوم أنحاء الصناعة لتقديم أبرز الفرص المتاحة في هذا القطاع سريع النمو.

ويعد معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط هو أكبر فعالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتيح للمشترين الحصول على منتجات قابلة للتخصيص بكلفة معقولة، إضافة للتعرف إلى أبرز حلول التغليف وتحديد هوية العلامة التجارية، والتعرف إلى استراتيجيات المنتجات من أكثر من 200 مورد للأغذية من 40 دولة للتعرف إلى آليات التميز بين المنتجات.





فعالية توب تيبل تواصل النمو

تواصل فعالية توب تيبل اجتذاب المزيد من الطهاة المحليين، وهو جزء من مهرجان المأكولات المتخصصة، حيث يختبر الزوار أحدث الابتكارات في مجال الطهي الحي، وتشمل قائمة الأسماء التي أكدت مشاركتها الشيف أليسيو بيروزي، رئيس الطهاة تورنو سوبيتو، المطعم الحائز نجمة ميشلان، وجيوفاني ليدون، الشيف التنفيذي في أكيرا باك دبي، وأليكس شتومبف، الشيف التنفيذي والمالك المشارك لشركة بي بي سوشال دينينج، وكلفين تشيونج، الشيف التنفيذي والشريك في Jun's، وجوزيبي بيزيلا، الشيف التنفيذي لمجموعة ماين آند يورز – شيك نونا، وماركيز تون، رئيس الطهاة في كويا دبي.

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