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فرنسا تدعو إلى هدنة إنسانية فورية في الحرب بين إسرائيل وحماس

11/5/2023 7:22:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأحد إلى "هدنة إنسانية فورية" في اليوم الثلاثين للحرب بين اسرائيل وحركة حماس.

وقالت وزيرة الخارجية بعد اجتماع مع نظيرها القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل الثاني، في الدوحة "إن هدنة إنسانية فورية ومستدامة ودائمة ضرورية للغاية ويجب أن تكون قادرة على أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار.

واشارت إلى أن فرنسا تعمل على اعتماد نص بهذا الصدد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المنقسم حول هذا الموضوع منذ بداية الحرب.

وتأتي تصريحاتها في أعقاب دعوة إلى "هدنة" إنسانية أطلقها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولته الثانية في المنطقة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية.

وكانت هذه الدعوة محور محادثات بلينكن في إسرائيل الجمعة، لكن الاقتراح لم يحظ بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأعلن نتانياهو رفضه "الهدنة الموؤقتة من دون إطلاق سراح الرهائن" الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها ويقول الجيش الإسرائيلي إنهم نحو 240 شخصًا بينهم مواطنون أجانب.

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