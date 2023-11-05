ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9770 بينهم 4800 طفل في الضربات الإسرائيلية



أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9488 شخصا بينهم 3900 طفل، سقطوا منذ بدء الحرب مع إسرائيل.

وأوضحت الوزارة أن بين القتلى منذ السابع من أكتوبر، 2509 نساء.





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