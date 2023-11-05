المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: حرب التجويع الإسرائيلية تبلغ ذروتها في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل صعدت في الساعات الأخيرة بشكل حاد من حرب التجويع ضد المدنيين في قطاع غزة كأداة للإخضاع في إطار حربها للأسبوع الـ 5 على التوالي.
وأضاف المرصد أن "إسرائيل صعدت ذلك لمفاقمة الوضع المعيشي الذي وصل لمستويات كارثية".
وأبرز المرصد الأورومتوسطي اتخاذ حرب التجويع الإسرائيلية منحنيات في غاية الخطورة، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.
ولفت إلى تعمد إسرائيل في الساعات الأخيرة تركيز هجماتها باستهداف المولدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية التي تعتمد عليها منشآت تجارية ومطاعم ومؤسسات مدنية في الحفاظ على الحد الأدنى الممكن من عملها.
كما نبه إلى أن هجمات إسرائيل طالت تدمير المنطقة الزراعية شرقي غزة ومخازن الدقيق وقوارب الصيادين، فضلا عن مراكز التموين للمنظمات الإغاثية، لاسيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أكبر مصدر للمساعدات الإنسانية في القطاع.
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