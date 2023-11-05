المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: حرب التجويع الإسرائيلية تبلغ ذروتها في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل صعدت في الساعات الأخيرة بشكل حاد من حرب التجويع ضد المدنيين في قطاع غزة كأداة للإخضاع في إطار حربها للأسبوع الـ 5 على التوالي.

وأضاف المرصد أن "إسرائيل صعدت ذلك لمفاقمة الوضع المعيشي الذي وصل لمستويات كارثية".

وأبرز المرصد الأورومتوسطي اتخاذ حرب التجويع الإسرائيلية منحنيات في غاية الخطورة، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.

ولفت إلى تعمد إسرائيل في الساعات الأخيرة تركيز هجماتها باستهداف المولدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية التي تعتمد عليها منشآت تجارية ومطاعم ومؤسسات مدنية في الحفاظ على الحد الأدنى الممكن من عملها.

كما نبه إلى أن هجمات إسرائيل طالت تدمير المنطقة الزراعية شرقي غزة ومخازن الدقيق وقوارب الصيادين، فضلا عن مراكز التموين للمنظمات الإغاثية، لاسيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أكبر مصدر للمساعدات الإنسانية في القطاع.