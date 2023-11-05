جيروزاليم بوست: وصول جونسون وموريسون إلى إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون وصل إلى إسرائيل برفقة رئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون في زيارة "تضامن".

وقالت الصحيفة: "وصل بوريس جونسون، وسكوت موريسون، إلى إسرائيل صباح الأحد في زيارة تضامنية".

وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون وموريسون، سيقومان بجولة في المراكز السكنية في جنوب الأراضي المحتلة، التي تعرضت لهجوم من قبل حركة حماس في 7 أكتوبر.

وسيعرب جونسون وموريسون، خلال وجودهما في إسرائيل، عن دعمهما "لحق هذه الدولة في الدفاع عن نفسها".

وقام السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون، بتنظيم جولة بوريس جونسون وسكوت موريسون في جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات لهما مع بريطانيين وأستراليين يخدمون في الجيش الإسرائيلي.