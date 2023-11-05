الموجزززز 9696

(MENAFN
- Palestine News Network )
-دخلت الحرب على غزة، يومها الـ30، وسط تكثيف جيش الاحتلال غاراته العنيفة على القطاعن مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.
في حصيلة غير نهائية، وزارة الصحة بغزة تعلن ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى أكثر من 7500 شهيد، بينهم اكثر من 400 طفل
استشهد، اليوم الأحد، خمسة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم طفل، في محافظتي القدس والخليل.وترتفع بذلك حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 152 شهيدا.
الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي في معارك قطاع غزة ما يرفع عدد الجنود القتلى إلى 30 منذ بداية العملية البرية.
الرئيس محمود عباس يلتقي
بوزير الخارجية الاميركي اتنتوني بلينكن في رام الله ويطالب بالوقف الفوري للحرب المُدمرة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود، إلى قطاع غزة.
وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قوله بإن أحد الخيارات التي يجب دراستها هو إلقاء قنبلة نووية على غزة.
وفي وقت لاحق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيقاف وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى، على خلفية تصريحه بش
هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو غدا الإثنين صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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