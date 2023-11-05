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الموجزززز 9696

11/5/2023 7:12:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) -دخلت الحرب على غزة، يومها الـ30، وسط تكثيف جيش الاحتلال غاراته العنيفة على القطاعن مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.

في حصيلة غير نهائية، وزارة الصحة بغزة تعلن ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى أكثر من 7500 شهيد، بينهم اكثر من 400 طفل


استشهد، اليوم الأحد، خمسة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم طفل، في محافظتي القدس والخليل.وترتفع بذلك حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 152 شهيدا.


الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي في معارك قطاع غزة ما يرفع عدد الجنود القتلى إلى 30 منذ بداية العملية البرية.


الرئيس محمود عباس يلتقي
بوزير الخارجية الاميركي اتنتوني بلينكن في رام الله ويطالب بالوقف الفوري للحرب المُدمرة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود، إلى قطاع غزة.


وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قوله بإن أحد الخيارات التي يجب دراستها هو إلقاء قنبلة نووية على غزة.

وفي وقت لاحق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيقاف وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى، على خلفية تصريحه بش


هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الإثنين صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



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