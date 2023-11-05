MENAFN - Amman Net)الملك عبدالله الثاني، يؤكد خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية.وفاة شاب أربعيني في حادث دهس في منطقة الرصيفة، وفق ضابط غرفة عمليات ادارة السير المركزية.استشهاد، ثلاثة شبان وإصابة ستة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلةاستشهاد 51 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات، فجر اليوم في قصف طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة المحاصر.الآلاف يتجمعون في العاصمة الفدرالية الأميركية مطالبين بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة ومنتقدين سياسة واشنطن الداعمة لإسرائيل.الرئيس الأميركي جو بايدن، يعلن عن إحراز تقدم في تأمين هدنة إنسانية في الحرب على غزة.تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. ألم يحِن أوان التمرّد على أميركا؟ 11/05/2023 - 15:02العربي الجديد-لميس اندوني

إذا كان الزعماء العرب ينتظرون أن تطلق واشنطن مبادرة "سلام" بعد تدمير غزّة وهزيمة حركة حماس فهم واهمون، فلن تقدّم أميركا، إذا استطاعت إسرائيل تحقيق أهدافها، سوى فرض شروط جديدة من الاستعباد والتركيع على الجميع. تخطئ أي حكومة عربية بالاعتقاد، ولو للحظة، أن هزيمة "حماس" ستشكّل راحة لها أو استراحة، بل مرحلة من ديكتاتورية أميركية غير مسبوقة، هذا إذا افترضنا نجاحها في تدمير المقاومة في غزة ولو لمرحلة ما.

وعليه... من الأفضل لجميع الدول إعادة حساباتها، فبدلا من الانتظار، هناك فرصة للمشاركة في تشكيل قوّة عالمية جديدة، معاً مع دول الجنوب، فبالرغم من كمّ المشاهد التي تسحق القلب من إبادة جماعية تجري أمام الكاميرات والشاشات، هناك لحظةٌ فارقة بدأت تتشكّل، ورأينا في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة وقوف الأغلبية ضد الهيمنة الأميركية.

صحيحٌ أن قرارات الجمعية العامة غير مُلزِمة، لكنها عكست نوعا من التمرّد على أميركا، وهو تكملة للتمرّد الأفريقي ضد النفوذين، الأميركي والفرنسي، في القارّة السوداء، يجب استغلاله، وإلا ما فائدة نصر دبلوماسي قاده الأردن إذا لم يوظَّف استراتيجيا؟ هو إنجازٌ دفعت، وتدفع غزّة وأهلها ثمنه، وتدفع ما لا يتخيّله عقلٌ من فواجع لا نهاية لها، فالتقاعس، بل التواطؤ، هو مشاركة في إبادة جماعية ترتكبها الدولة الصهيونية، غير آبهةٍ بأحد، وحتى وإن أزعجتها وأغضبتها تصريحات بعض الزعماء العرب، فهي مرتاحةٌ، لأن مصالحها لن تتضرّر، فحتى سحب السفيرين، كما فعلت عمّان، إجراء وقتيٌّ حتى تنتهي الحرب!

وهنا نسأل؛ ماذا تعني الدول العربية بجملة "حتى تتوقف الحرب"؟ إذا كانت تهديدا؛ فلا معنى لها ما دامت مصالح إسرائيل واتفاقات التطبيع لم تتأثر؟ بغض النظر عن إغلاق أي دولة عربية السفارة الصهيونية مؤقتا، فعمليا يعطي هذا تل أبيب مهلة لتستطيع القضاء على "حماس" وأهل غزّة.

ماذا تنتظر الأنظمة بعد حتى تتحرّك؟ فيما شعوب العالم قد تحرّكت. موجات بحر هائج ضد إسرائيل تجتاح العالم وحتى الغرب وأميركا، ولا فعل عربيا بمستوى قباحة الجريمة وبمستوى شجاعة المقاومة وأهل غزّة، فهذا بعيدٌ سنوات ضوئية عمّن استكان لهيمنة أميركا وإسرائيل. لكن؛ ألا يخاف الحكّام على أنفسهم!

يمكن أن يكون مصدر الخوف غضب الجماهير، وهو خوفٌ محقّ ومستحق، فالشعوب يجب أن تكون مصدر الشرعية والسلطات. لكن؛ ألا يخاف الحكّام من أن كل ما فعلوه لإرضاء واشنطن لم ولن ينفعهم بعد الآن؟ فهناك حالة تغوّل أميركي قد تكون غير مسبوقة، لأنها اكتشفت حدود هيمنتها وذلك يزيدها شراسة وتجاوزاً، فلا ترى صديقا أو تابعا إلا إذا انصاع لها، ولن ترحمه بعد هذه المعركة، بغضّ النظر عن نتيجتها. أما التذرع بعدم القدرة فهو تذرّع جبان، فأميركا، برغم كل سطوتها وترسانتها العسكرية، لا تعتمد على قوّتها فقط، وإنما على ضعف الآخرين. لذلك، الانتقال من خانة الشلل والعجز إلى خانة الفعل، لن أقول يحتاج ضميرا وشجاعة، لأنني أخشى التعويل على ذلك، بل هو بالمراهنة على إدراك الحكومات العربية أن أميركا وإسرائيل خطران عليها، لأن ذلك الوعي والفهم قد يحرّكها قبل فوات الأوان.

واذا لم تُستغَلّ لحظة تمرد عالمي على أميركا لفرض وقف العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وهذا أضعف الإيمان، فلن تستطيع فعل أي شيء للدفاع عن نفسها. ما أريد قوله بوضوح هنا هو أن النظام الرسمي العربي يتحمّل مسؤولية عجزه وغياب إرادته لوقف جريمة ماثلة أمامه، فالتأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى صحراء سيناء ومصر، أو من الضفة الغربية إلى الأردن، مهم، لكنه لن يوقف التهجير. وقد تتحوّل هذه التصريحات إلى مخاوف وردود فعل معادية ضد الفلسطينيين المهجرين.

المطلوب منع نكبة جديدة، وإن كانت النكبة منذ عام 1948 مستمرّة. تستطيع الدول العربية أن تفعل ذلك، ولا عذر أو تعليل لعجزها، إلا إذا كانت تأمل إنهاء المقاومة، ويتمنّى بعضها ذلك، وفي هذه الحالة، توجد كلمات أخرى غير "التواطؤ" تصفها، وإن كان ذلك غير مهم هذه اللحظة، الأهم أن تفهم أنها مهدّدة، لعلّ مصالحها تحرّكها، قبلت أو لم تقبل، فالحقيقة تبقى أنّ انتصار إسرائيل يهدّد مصالحها.

تداول كثيرون مقال المسؤول الأميركي السابق دينس روس في "نيويورك تايمز"، الذي "يكشف"، وإن ليس ذلك سرّا، أن مسؤولين عربا يجاهرون بأحاديثهم الخاصة معه برغبتهم بالقضاء على "حماس". لكن الأهم هو ما استدعى روس إلى كتابة هذا، وهو الموصوف أميركياً بـأنه "محامي إسرائيل"، لتشدّده في صهيونيته، فهو يعي تماما أنّ في ذلك تهديدا مبطّنا لبعض الحكّام العرب، بفضحهم لجعلهم يتوقفون عن إدانة إسرائيل، ولو لفظيا.

السياسيون الصهاينة مثل روس، وهم كُثر، تستقبلهم القصور العربية والنخب بكل ترحاب، وتبدأ جلسات من البوح، من طرف واحد هو العربي، فهناك وهم راسخ أن بإمكان هؤلاء حماية أنظمة وحكام نتيجة نفوذهم في واشنطن، بينما يقوم روس وأمثاله بتحرير أفكار يردّدها هؤلاء المسؤولون النخب بفخر، ولا يهمّهم أنها تخدم إسرائيل وأميركا فقط. والواضح أن روس وجماعته في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى مصدومون من عملية "حماس" على عدة مواقع إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتأييد الشارع العربي للشعب الفلسطيني، بل وغضب هذا الشارع من المسؤولين العرب، لذا كتب مقاله المسموم بعنوان "لماذا لا أؤيد وقف إطلاق النار"، ليذكّر الحكومات العربية وأصدقاءه من النخب بأن هذا هو الموقف المطلوب.

غضب صهاينة واشنطن مصدر قوة لنا، وهذه هي الرسالة التي يجب أن يفهمها صنّاع القرار العرب، والنخب المضادّة المستسلمة، أن "أي موقف عربي حازم أمرٌ مهم"، وبخاصة الآن مع التغير الجذري في الرأي العام الغربي، وانكشاف كذب تل أبيب. ويحاول روس وهؤلاء وأمثالهم من خلال الإعلام إعادة تلقين النخب والحكومات "بالموقف الصحيح"، وهو إعطاء مهلة لإسرائيل للقضاء على "حماس" وأهل غزّة.

إلى فترة قريبة، بل أيام، كانت النخب العربية تستضيف مبعوثي المراكز الصهيونية الأميركية في جلسات مغلقة للنقاش في أمور مصيرية، وآن الأوان ليتوقّف ذلك كله، فالمشكلة ليست في خنوع الحكومات فقط، وإنما في خنوع النخب، وما نراه من غياب إرادة الحكومات لا تتحمّله الحكومات فقط، بل والنخب. ومن المشين أن نرى رؤساء كولومبيا وبوليفيا وتشيلي والأرجنتين يأخذون مواقف شُجاعة مقابل جبنٍ رسميٍّ عربي. أولئك يفهمون ويمارسون التضامن الأممي، وملتزمون بالقضايا العادلة، ومنها قضية فلسطين، وهي مواقف لا غرابة فيها، لكننا نستحضرها تحية لهم، وللمقارنة بالتخاذل الرسمي العربي.

إذا كان العرب ينتظرون من الرئيس الأميركي جو بايدن خطابا مماثلا لخطاب جورج بوش الأب بعد حرب العراق عام 1991، فهم ليسوا واهمين فقط، بل لم يتعلّموا شيئا، فذلك الخطاب الذي تلاه مؤتمر مدريد للسلام لم يكن إلا مخدّرا، قدمته أميركا لإيهام العرب "المهزومين" بأنها تسعى إلى حلٍّ عادلٍ للقضية الفلسطينية، وإذا كانت الحكومات العربية تنتظر حلا جديدا قادما من أميركا، فإنها تكذب على نفسها، أو تنتظر فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني، وهذا ليس وهما، بل مشاركة قي جريمة أخرى تتبع جريمة الإبادة في غزّة.

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