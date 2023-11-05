مقاتلو القسام يخوضون اشتباكات منذ ليلة أمس

(MENAFN
- Amman Net)
الملك عبدالله الثاني، يؤكد خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية.
وفاة شاب أربعيني في حادث دهس في منطقة الرصيفة، وفق ضابط غرفة عمليات ادارة السير المركزية.
استشهاد، ثلاثة شبان وإصابة ستة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة
استشهاد 51 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات، فجر اليوم في قصف طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة المحاصر.
الآلاف يتجمعون في العاصمة الفدرالية الأميركية مطالبين بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة ومنتقدين سياسة واشنطن الداعمة لإسرائيل.
الرئيس الأميركي جو بايدن، يعلن عن إحراز تقدم في تأمين هدنة إنسانية في الحرب على غزة.
تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مقاتلو القسام يخوضون اشتباكات منذ ليلة أمس 11/05/2023 - 14:16 عمان ن
قالت كتائب القسام، اليوم الأحد، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال شمال غرب غزة صباح اليوم وليلة أمس.
وتابعت الكتائب أن مقاتليها دمروا دبابة بقذيفة "الياسين105"، كما ويؤكدون قتلهم عدداً من الجنود من مسافةٍ قريبة.
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