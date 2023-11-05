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مقاتلو القسام يخوضون اشتباكات منذ ليلة أمس

11/5/2023 7:12:50 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • الملك عبدالله الثاني، يؤكد خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية.
  • وفاة شاب أربعيني في حادث دهس في منطقة الرصيفة، وفق ضابط غرفة عمليات ادارة السير المركزية.
  • استشهاد، ثلاثة شبان وإصابة ستة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة
  • استشهاد 51 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات، فجر اليوم في قصف طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة المحاصر.
  • الآلاف يتجمعون في العاصمة الفدرالية الأميركية مطالبين بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة ومنتقدين سياسة واشنطن الداعمة لإسرائيل.
  • الرئيس الأميركي جو بايدن، يعلن عن إحراز تقدم في تأمين هدنة إنسانية في الحرب على غزة.
  • تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مقاتلو القسام يخوضون اشتباكات منذ ليلة أمس 11/05/2023 - 14:16 عمان ن

    قالت كتائب القسام، اليوم الأحد، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال شمال غرب غزة صباح اليوم وليلة أمس.

    وتابعت الكتائب أن مقاتليها دمروا دبابة بقذيفة "الياسين105"، كما ويؤكدون قتلهم عدداً من الجنود من مسافةٍ قريبة.

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