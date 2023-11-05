مصر فضّلت ميسي على صلاح في تصويت الكرة الذهبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لم يحصل محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، على المركز الأول في تصويت أي من الصحافيين المشاركين في اختيارات جائزة "الكرة الذهبية".
وحل صلاح في المركز الـ11 بالنسخة الأخيرة من الجائزة، التي حصدها بطل كأس العالم 2022 الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وكشفت صحيفة "فرانس فوتبول" المسؤولة عن الجائزة، السبت، عن ترتيب الأصوات جميعها.
واختار المسؤول عن التصويت من بلد محمد صلاح مصر، ميسي في المركز الأول ثم النرويجي هالاند وصلاح في المركز الثالث.
وخاض صلاح 14 مباراة بقميص ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 10 أهداف ومرر 4 تمريرات حاسمة لزملائه.
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