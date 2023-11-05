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مصر فضّلت ميسي على صلاح في تصويت الكرة الذهبية

11/5/2023 7:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لم يحصل محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، على المركز الأول في تصويت أي من الصحافيين المشاركين في اختيارات جائزة "الكرة الذهبية".
وحل صلاح في المركز الـ11 بالنسخة الأخيرة من الجائزة، التي حصدها بطل كأس العالم 2022 الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وكشفت صحيفة "فرانس فوتبول" المسؤولة عن الجائزة، السبت، عن ترتيب الأصوات جميعها.
واختار المسؤول عن التصويت من بلد محمد صلاح مصر، ميسي في المركز الأول ثم النرويجي هالاند وصلاح في المركز الثالث.
وخاض صلاح 14 مباراة بقميص ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 10 أهداف ومرر 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

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