مدير مستشفى العودة: المستشفى قد يخرج عن الخدمة خلال 36 ساعة لنقص الوقود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مدير مستشفى العودة في غزة، إن المستشفى يعاني نقصا شديدا في الأدوية، وإن المستشفى قد يخرج عن الخدمة في 36 ساعة لنقص الوقود.
واكدت منظمة الصحة العالمية بتصريحات مسبقة من صباح اليوم الاحد انها وثّقت أكثر من 100 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأضافت أن استهداف إسرائيل للمرافق الصحية في غزة أدى إلى استشهاد 504 شخص وتضرر 39 منشأة و31 سيارة إسعاف.
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