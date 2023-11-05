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أنشيلوتي يحمل خبراً ساراً لجماهير الريال

11/5/2023 7:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ضم لاعب وسط التركي أردا غولر لأول مرة في قائمة الفريق الملكي وذلك لمواجهة رايو فاييكانو اليوم الأحد.
ولم يتمكن غولر المنضم الصيف الماضي للريال من المشاركة مع الفريق حتى الآن بسبب تعرضه لإصابتين. وفي مؤتمر صحافي عشية مواجهة فاييكانو قال أنشيلوتي: "غولر بدأ هذا الأسبوع في المشاركة بالتدريبات الجماعية وتعافى، ينقصه اللعب، سوف يكون في قائمة مباراة اليوم".
وتابع: "سيحظى بدقائق لعب تدريجياً مع اتباع خطة محددة ليستعيد لياقته، الأهم هو أنه تدرب مع باقي الفريق وأظهر مهاراته". وتعرض غولر لإصابة في الركبة خلال فترة الإعداد للموسم استلزمت خضوعه لعملية جراحية وبعدما أصبح قريباً من العودة للملاعب تعرض لإصابة عضلية أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي. وعن إمكانيات غولر قال أنشيلوتي اليوم: "إنه لاعب مهاجم يمكنه اللعب في مركز رأس الحربة ومهاجم في العمق وجناح أيمن . إذا لعبت بلاعب وسط يمكنه التحرك في ثلاثة مراكز فإنه سيلعب حسب احتياجات المباراة".

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