Sunday, 05 November 2023 03:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لمن ذهب صوت الاردن في جائزة الكرة الذهبية؟

11/5/2023 7:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لعبت الأصوات العربية، دورا مهما في حسم هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وكان الصوت الاردني من بين 3 اصوات عربية ذهب لصالح هالاند ، فيما ذهبت باقي الاصوات لصالح ميسي.
وكان ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، قد توج بالجائزة، الإثنين الماضي، للمرة الثامنة في مسيرته، بينما حل إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في المرتبة الثانية.
وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بموقع التواصل تويتر "فاز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية على هالاند بفارق 105 نقاط".
وأضاف "حصد ليونيل ميسي 462 نقطة مقابل 357 نقطة لهالاند".
ونشر فابريزيو رومانو، أصوات كل الدول في جائزة الكرة الذهبية، والتي كشفت عن منح 3 دول عربية، أصواتها لصالح هالاند، وهي الجزائر والبحرين والأردن.
في المقابل، وقفت 10 أصوات عربية في صف ميسي، وهي السعودية ومصر والإمارات والعراق ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وتونس.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN05112023000208011052ID1107374551

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث