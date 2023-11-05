المواصفات والمقاييس: تحويل 7 محطات محروقات إلى النائب العام الشهر الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرّحت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير، أن المؤسسة قامت بتحويل (6) محطّات محروقات إلى النّائب العامّ بسبب مخالفة المشتقات النفطية المباعة بها للقواعد الفنيّة الأردنيّة، وأغلاق جميع مضخات المحروقات المتلاعب بها في هذه المحطات، وإنذار محطّة وتحويل أخرى للنائب العامّ بسبب تلاعب عمّال التّعبئة بالكميّات، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم وفق قانون المواصفات والمقاييس رقم "22" لسنة "2000" وتعديلاته.



وأكّدت الزّهير على استمرار الجولات الرّقابيّة على محطّات بيع المحروقات وسحب العيّنات وفحصها، موضحةً أن الجولات أسفرت عن اكتشاف تلاعب بنوعيّة المحروقات وعدم مطابقتها للقواعد الفنيّة.



وأهابت الزّهير بالمواطنين ضرورة إبلاغها عند الشّك بوجود تلاعب بعدادات المحروقات أو جودتها عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحد (065301243) وصفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق "بخدمتكم" وعبر منصّة "سند جو" على الرقم (065008080)