الخصاونة لميقاتي: حياة الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شخص آخر في العالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء صباح ،اليوم الأحد، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في اجتماع ركز على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة ومنع توسيع دائرة الصراع في الإقليم .

واكد الخصاونة وميقاتي موقف البلدين الداعي الى ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي على غزة وضمان وصول المساعدات الانسانية للأشقاء في غزة بشكل مستدام والرفض المطلق للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم .

واكد رئيس الوزراء أن الحصانة لإسرائيل في تجاوزها وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين يجب ان ينتهي وان يتوقف، "فالقانون الإنساني الدولي يحرم ويجرم هذه الانتهاكات" مشددا على ان حياة الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شخص آخر في العالم.



وشدد الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي والقائم بالاعمال اللبناني في الأردن، على الموقف المتقدم لجلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ اليوم الأول للعدوان على غزة بضرورة حشد الدعم الدولي لوقف العدوان على غزة والكارثة الأنسانية التي تواجه الاهل والاشقاء في قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الانسانية والطبية دون انقطاع.

وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على ان الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك تؤكد دوما بأن حلقة هذا العنف لن تنتهي الا بالتأسيس لأفق سياسي يفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفي اطار حل الدولتين الذي يضمن الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

بدوره اعرب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية عن تقديره لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم وإسناد القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .

وأشار ميقاتي الى الجهود والاتصالات التي يقوم بها مع الأطراف العربية والدولية لضمان وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام ورفض التهجير القسري .