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أول تعليق مصري على دعوة وزير إسرائيلي لضرب غزة بقنبلة نووية

11/5/2023 7:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- علق نائب وإعلامي مصري على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها كأحد الخيارات للقضاء على حركة حماس.


ونشر النائب والإعلامى مصطفى بكري على منصة "X" تدوينة قال فيها: "عندما يصرح وزير التراث الإسرائيلي بأن الحل مع غزه هو ضربها بقنبله نووية، وأن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وأن تقام بدلا منه مستوطنات إسرائيلية، والعالم صامت، أخرس، فغدا سيهددون بلداننا العربية، بلدا، بلدا، وينفردون بنا، الواحد، تلو الآخر، أين أمتنا، أين القانون الدولي، أين مجلس الأمن".


وأضاف: "اسمع يا وزير الغبرة، أنت وحكومتك العاجزة عن المواجهة، كل الشعب العربي سيرتدي ثوب المقاومة، وستكونون أنتم السبب في نهاية إسرائيل، بعد أن أسقطتم بأيديكم كل خيارات السلام حذار من صحوة المارد العربي".

روسيا اليوم


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