أول تعليق مصري على دعوة وزير إسرائيلي لضرب غزة بقنبلة نووية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
علق نائب وإعلامي مصري على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها كأحد الخيارات للقضاء على حركة حماس.
ونشر النائب والإعلامى مصطفى بكري على منصة "X" تدوينة قال فيها: "عندما يصرح وزير التراث الإسرائيلي بأن الحل مع غزه هو ضربها بقنبله نووية، وأن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وأن تقام بدلا منه مستوطنات إسرائيلية، والعالم صامت، أخرس، فغدا سيهددون بلداننا العربية، بلدا، بلدا، وينفردون بنا، الواحد، تلو الآخر، أين أمتنا، أين القانون الدولي، أين مجلس الأمن".
وأضاف: "اسمع يا وزير الغبرة، أنت وحكومتك العاجزة عن المواجهة، كل الشعب العربي سيرتدي ثوب المقاومة، وستكونون أنتم السبب في نهاية إسرائيل، بعد أن أسقطتم بأيديكم كل خيارات السلام حذار من صحوة المارد العربي".
روسيا اليوم
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