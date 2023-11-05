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قوات الاحتلال تحطم زجاج عدد من المركبات في بيت جالا

11/5/2023 7:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، زجاج عدد من مركبات المواطنين الفلسطينيين في مدينة بيت جالا.
وأفاد مصدر أمني لـــ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتدت على مجموعة من مركبات المواطنين الفلسطينيين التي كانت تقف على الشارع القريب من مستشفى الجمعية العربية للتأهيل، ما أدى الى تحطيم الزجاج.
يشار الى أن قوات الاحتلال تغلق الطريق القريب من الجمعية العربية بالسواتر الترابية، منذ السابع من الشهر الماضي




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