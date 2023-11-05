قوات الاحتلال تحطم زجاج عدد من المركبات في بيت جالا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، زجاج عدد من مركبات المواطنين الفلسطينيين في مدينة بيت جالا.
وأفاد مصدر أمني لـــ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتدت على مجموعة من مركبات المواطنين الفلسطينيين التي كانت تقف على الشارع القريب من مستشفى الجمعية العربية للتأهيل، ما أدى الى تحطيم الزجاج.
يشار الى أن قوات الاحتلال تغلق الطريق القريب من الجمعية العربية بالسواتر الترابية، منذ السابع من الشهر الماضي
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