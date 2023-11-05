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النصر.. 78 يوما من دون هزيمة

11/5/2023 7:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل قطار النصر السريع سلسلة نتائجه المميزة بعد فوزه على الخليج مساء أمس السبت 2-0، على ملعب أول بارك، ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل العالمي فوزه رقم 15 في آخر 16 مواجهة خاضها بكل المسابقات فيما تعادل مرة واحدة، من دون خسارة.
وكانت آخر خسارة تلقاها النصر يوم 18 أغسطس/آب الماضي على يد التعاون 2-0 بالجولة الثانية من الدوري أي قبل 78 يوما.
وصعد النصر لوصافة ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بفارق 4 نقاط خلف المتصدر الهلال.
وسجل الأصفر فوزه التاسع بالدوري ليصبح ثاني أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات بعد الهلال (10).
ويتصدر "العالمي" قائمة أقوى هجوم (33) هدفا، بفارق هدف واحد أمام الهلال.
ويرحل النصر يوم السبت المقبل لمواجهة الوحدة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة، ضمن الجولة 13.

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