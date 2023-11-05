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هيئة شؤون الأسرى: المعتقلون المرضى يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة

11/5/2023 7:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن المعتقلين المرضى في عيادة سجن الرملة يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة فرضتها عليهم إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


وأوضحت الهيئة، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن إجراءات إدارة سجون الاحتلال تهدف إلى مضاعفة أوضاع المعتقلين النفسية والجسدية، رغم حاجتهم الماسة إلى رعاية طبية خاصة، فمعظمهم يعانون من أمراض مزمنة.


ولفتت إلى أن إجراءات الاحتلال شملت منع الأسرى من إجراء مكالمات هاتفية مع الأهل، ومنع الزيارة، والتضييق على المحامين بالزيارة، إذ تمنع إدارة سجون الاحتلال المحامي من زيارة المعتقلين المرضى والاطلاع على أوضاعهم، كما سحبت جميع الأدوات الكهربائية، ويشمل ذلك التلفاز والبلاطة التي تستخدم للطبخ، وإبريق تسخين المياه، وأجهزة الراديو وجميع الأدوات الكهربائية والإلكترونية دون استثناء.


وأضافت، يمنع الاحتلال المعتقلين المرضى من الشراء من الكانتينا، كما سحبت المواد التموينية التي بحوزتهم، ولم يتبق لديهم أي شيء من الطعام أو الشراب.
وأشارت إلى أن المعتقلين المرضى يعتمدون فقط على الطعام المقدم لهم من قبل إدارة السجون وهو عبارة عن وجبتين، وجبة في الصباح ووجبة عند الساعة الثالثة عصرا، ولا يقدم لهم أي شيء من الطعام او الشراب بعد هذه الوجبة، علما أن الطعام المقدم لهم سيئ جدا كما ونوعا.

وفا


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