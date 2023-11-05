صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 9770 شهيداً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع ووصل إلى 9770 شهيداً، منهم 4800 طفلاً و2550 سيدة.وأضاف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، أنه ارتقى 175 من الكادر الصحي، كما دمر الاحتلال 31 سيارة إسعاف، واستهداف 110 مؤسسة صحية.وقال إن الاحتلال نفذ 24 مجزرة خلال 24 ساعة ماضية، راح ضحيتها 243 شهيداً، مضيفاً أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهير عرقي.

وبيّن أن 70% من شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال، مشيراً إلى تلقي 2660 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1270 طفلا.

وأضاف القدرة أنه لا توجد ممرات آمنة، وهي كذبة والاحتلال يستخدمها للانقضاض على أبناء شعبنا، مؤكداً أنه ولليوم الثالث على التوالي لم نتمكن من إخراج الجرحى إلى مستشفيات مصر.

ونوه إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف ما يمنعنا من نقل الجرحى للحدود المصرية.



