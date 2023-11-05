Sunday, 05 November 2023 03:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

11/5/2023 7:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -تقام في ملاعب العالم اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة الوداد المغربي ضد صن داونز في نهائي الدوري الأفريقي، فضلا عن لوتون تاون ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي.
موعد مباراة نهائي الدوري الأفريقي والقناة الناقلة
الوداد المغربي X صن داونز - الساعة 9 مساءً على قناة ON TIME SPORT 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نوتينجهام فورست X أستون فيلا – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
لوتون تاون X ليفربول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس X ألميريا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا X غرناطة – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
فياريال X أتلتيك بيلباو – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال مدريد X رايو فاليكانو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا X مونزا – الساعة 2:30 على قناةAD Sports Premium 1
كالياري X جنوى – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 1
روما X ليتشي – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports Premium 1
فيورنتينا X يوفنتوس – الساعة 10:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
فولفسبورج X فيردر بريمن – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
هايدنهايم X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ليون X ميتز – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4
تولوز X لوهافر – الساعة 5 عصرا
ستراسبورج X كليرمون فوت 63 – الساعة 5 عصرا
نانت X ستاد ريمس – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
موناكو X ستاد بريست – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4
نيس X رين – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
التعاون X ضمك – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1
الحزم X الوحدة – الساعة 6 مساء على قناة SSC 2
الأهلي X الرياض – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري التركي
سيفاس سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 1:30 ظهرا
قونيا سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 4 عصرا
إسطنبول باشاك شهير X أنقرة جوجو – الساعة 4 عصرا
أنطاليا سبور X بشكتاش – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الإسماعيلي X طلائع الجيش – الساعة 5 عصرا على قناة ON TIME SPORT 1
مودرن فيوتشر X إنبي – الساعة 5 عصرا على قناة ON TIME SPORT 2
المصري البورسعيدي X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة ON TIME SPORT 2

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN05112023000208011052ID1107374542

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث