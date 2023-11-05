كتائب القسام تقصف تجمع آليات للعدو بقذائف الهاون

كتائب القسام تقصف تجمع آليات للعدو بقذائف الهاون
التاريخ
11/5/2023 7:12:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تدك قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
وأضافت أنها قصفت تجمعاً آليات للعدو متوغلة غرب "إيرز" بقذائف الهاون
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