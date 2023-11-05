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كتائب القسام تقصف تجمع آليات للعدو بقذائف الهاون

11/5/2023 7:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تدك قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل.


وأضافت أنها قصفت تجمعاً آليات للعدو متوغلة غرب "إيرز" بقذائف الهاون


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