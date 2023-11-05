حزب الله يستهدف بالصواريخ الموجهة ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير

حزب الله يستهدف بالصواريخ الموجهة ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير
التاريخ
11/5/2023 7:12:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ الموجهة ثكنة أفيفيم، وموقع جل الدير عند الحدود الجنوبية للبنان.
كما قال الحزب إنه استهدف بالصواريخ الموجهة موقع مسكاف عام الإسرائيلي، ودمر قسما من تجهيزاته الفنية.
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