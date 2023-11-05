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حزب الله يستهدف بالصواريخ الموجهة ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير

11/5/2023 7:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ الموجهة ثكنة أفيفيم، وموقع جل الدير عند الحدود الجنوبية للبنان.


كما قال الحزب إنه استهدف بالصواريخ الموجهة موقع مسكاف عام الإسرائيلي، ودمر قسما من تجهيزاته الفنية.


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