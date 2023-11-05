الأسرى: المعتقل أسيد صالح من جنين تعرض للتنكيل والتعذيب منذ اعتقاله

MENAFN - Al Wakeel News)قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن المعتقل الجريح أسيد صالح (20 عاما) من مدينة جنين تعرض للتنكيل والتعذيب الشديدَين منذ اعتقاله في التاسع من تشرين الأول الماضي.وأوضحت الهيئة، أن المعتقل صالح أصيب إصابة بالغة في قدمه، ونُقل على إثرها إلى مستشفى إسرائيلي ومكث فيه لمدة 3 أيام، ثم نُقل إلى "عيادة سجن الرملة".

وقال محامي المعتقل صالح الذي تمكن من زيارته مؤخرا، إن جنود الاحتلال ضربوه بالبندقية في مكان إصابته، وشتموه بألفاظ نابية، ووضعوا القيود على يديه وشدوها بشكل كبير، حتى أن آثار القيود ما زالت على يديه حتى اليوم.



وأضاف المحامي، أن جنود الاحتلال التقطوا صورا للمعتقل أثناء ضربه في تعمد واضح لإهانته، كما تعرض لهجوم من مستعمرين أثناء مكوثه في المستشفى، إضافة إلى احتجاز شرطة الاحتلال له داخل حمام غرفته والاعتداء عليه بالضرب.



وتابع: كان للمعتقل ملابس عليها دماء عند الاعتقال، فحضر الجنود وأمسكوا بالملابس وقاموا بمسح الدماء على جسده، كما اعتدوا عليه بشكل مستمر في المستشفى، وعندما كان ينادي على الأطباء كانوا يضعون الوسادة على فمه حتى لا يُصدر أي صراخ.



وأردف المحامي: كانوا يقولون له إن أباه وأمه قد ماتا، وإنه لن يراهما للضغط عليه من ناحية نفسية، وعند نقله من المستشفى الخاص إلى "عيادة سجن الرملة" تم وضعه على كرسي متحرك، ووضع غطاء على وجهه، وكان الجنود يضربونه على رأسه طوال الطريق ويشتمونه.



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