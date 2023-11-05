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إصابة فلسطيني بجروح حرجة برصاص الاحتلال واعتقال آخر في الخليل

11/5/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مواطن فلسطيني بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، واعتقال آخر، في استهداف مركبتهما عند مدخل الخليل الشمالي.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة في منطقة راس الجورة مدخل مدينة الخليل الشمالي، ما ادى الى اصابة أحد راكبيها ويدعى علي صابر الجعبري، بإصابة بالرأس، نقل على أثرها الى مستشفى الميزان لتلقي العلاج، حيث وصفت اصابته بالخطيرة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الراكب الثاني الذي كان بصحبته، دون معرفة هويته بعد.




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