الصحة العالمية: أكثر من 100 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي

الصحة العالمية: أكثر من 100 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي
التاريخ
11/5/2023 6:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت منظمة الصحة العالمية إنها وثّقت أكثر من 100 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأضافت أن استهداف إسرائيل للمرافق الصحية في غزة أدى إلى استشهاد 504 شخص وتضرر 39 منشأة و31 سيارة إسعاف.
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