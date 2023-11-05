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الصحة العالمية: أكثر من 100 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي

11/5/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت منظمة الصحة العالمية إنها وثّقت أكثر من 100 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.


وأضافت أن استهداف إسرائيل للمرافق الصحية في غزة أدى إلى استشهاد 504 شخص وتضرر 39 منشأة و31 سيارة إسعاف.


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