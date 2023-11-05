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جيش الاحتلال : مقتل جندي في معارك قطاع غزة

11/5/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد عن مقتل جندي في معارك قطاع غزة .

وبذلك يرتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال الى ٣٠ منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة

وكانت قد وصف المتحدث باسم جيش الاحتلال مسبقا مقتل الجنود في قطاع غزة بالضربة القاسية والمؤلمة

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