بيان صادر عن القسام : نخوض اشتباكات مسلحة مع العدو
التاريخ
11/5/2023 6:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام ان مجاهودها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو شمال غرب غزة منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم .
كما واكدت انهم تمكنوا من قتل العديد من الجنود الاسرائيليين من مسافة قريبة .
واكدت كتائب القسام منذ صباح اليوم انهم تمكنوا من تدمير 3 دبابات اسرائيلية داخل قطاع غزة
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