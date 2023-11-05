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بيان صادر عن القسام : نخوض اشتباكات مسلحة مع العدو

11/5/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام ان مجاهودها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو شمال غرب غزة منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم .

كما واكدت انهم تمكنوا من قتل العديد من الجنود الاسرائيليين من مسافة قريبة .

واكدت كتائب القسام منذ صباح اليوم انهم تمكنوا من تدمير 3 دبابات اسرائيلية داخل قطاع غزة

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