حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية في محيط مدينة النبطية بجنوب لبنان

حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية في محيط مدينة النبطية بجنوب لبنان
التاريخ
11/5/2023 6:11:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن حزب الله أسقط مسيرة إسرائيلية في محيط مدينة النبطية بجنوب لبنان.
وكانت قد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باستهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بقذائف هاون وصاروخ مضاد للدروع على الحدود مع لبنان.
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