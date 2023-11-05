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حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية في محيط مدينة النبطية بجنوب لبنان

11/5/2023 6:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن حزب الله أسقط مسيرة إسرائيلية في محيط مدينة النبطية بجنوب لبنان.

وكانت قد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باستهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بقذائف هاون وصاروخ مضاد للدروع على الحدود مع لبنان.

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