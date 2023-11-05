Sunday, 05 November 2023 03:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح الأسبوع الثقافي الأول بجامعة مؤتة

11/5/2023 6:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افتتح اليوم الأحد، في جامعة مؤتة، الأسبوع الثقافي الأول، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة بالجامعة، بالتعاون مع عدد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية بالمحافظة.
وحضر الافتتاح عميد شؤون الطلبة الدكتور رائد العضايلة، ومديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة بالجامعة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN05112023000208011052ID1107374334

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث