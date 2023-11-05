افتتاح الأسبوع الثقافي الأول بجامعة مؤتة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افتتح اليوم الأحد، في جامعة مؤتة، الأسبوع الثقافي الأول، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة بالجامعة، بالتعاون مع عدد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية بالمحافظة.
وحضر الافتتاح عميد شؤون الطلبة الدكتور رائد العضايلة، ومديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة بالجامعة.
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