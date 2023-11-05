تحليل عسكري اسرائيلي: تخبط في الجيش الاسرائيلي حول كيفية إدارة الحرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المحلل العسكري في القناة 12 الإسرائيلية نير دفوري، اليوم الأحد، عن حالة من التخبط والحيرة تسود أوساط قيادة جيش الاحتلال حول كيفية إدارة الحرب على غزة والافتقار إلى إجابة واضحة حول الطريقة الأفضل لتحقيق أهداف الحرب.



وقال دفوري، إن مجريات الحرب تتراوح ما بين التقدم البطيء والمدروس لتجنب المخاطرة بالجنود في ظل تعرض القوات لخسائر بشرية خلال الأيام الماضية، وما بين الرغبة في التقدم سريعا لإتمام المهمة قبل نفاد الساعة الدبلوماسية التي منحت وفقا لما وصف بـ "شرعية للحرب على غزة في الأيام الأولى".



وأضاف: "لا يتوفر لدى الأجهزة الأمنية حتى الآن إجابات واضحة حول مدى تفضيل الهجمات الجوية على المناورة البرية ومدى فعالية أي منها لتحقيق الإنجازات المطلوبة، مشيرا إلى أن غالبية قادة الجيش يعتقدون أن المناورة البرية بعمق تعتبر الأكثر فعالية وحيوية إلا أن هذه الرؤية تواجه انتقادات من قادة آخرين".



وأشار الى أن "هناك أسئلة أخرى تتعلق بسرعة تقدم القوات البرية لاستهداف البنى التحتية والمدة التي ستستغرقها والعمق الذي يجب أن تصل إليه في ظل الرغبة والحرص للحفاظ على قوات الجيش وتجنب تعرضهم للنيران ".



وأكد أن "ما يحدث على أرض الواقع يؤكد أن الجيش ما يزال حتى اللحظة يبحث عن حلول لمعالجة خطر الأنفاق وتدميرها".