اذاعة جيش الاحتلال : قواتنا أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية

اذاعة جيش الاحتلال : قواتنا أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية
التاريخ
11/5/2023 6:11:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية.
وكان حزب الله قد تمكن من اسقاط مسيّرة إسرائيلية في محيط مدينة النبطية بجنوب لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
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