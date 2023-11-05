تحذير من التوست المحمص على الفطار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف طبيب الأورام روبيرت توماس، أن التوست المحمص له مذاق مقرمش لذيذ يعشقه الكثيرون، لكنه يزيد خطر الإصابة بالسرطان.



وقال توماس: "إن التوست من الأطعمة النشوية والسكرية، وعند تحميصه في درجة حرارة عالية، ينتج بعض المركبات السامة التي تسمى الأكريلاميد، وتدمر الحمض النووي وتضع الجهاز المناعي في خطر كبير، خاصة الأجزاء ذات البني الغامق الموجودة بالتوست، فإنها تحتوي على نسبة أكبر من الأكريلاميد".



ولهذا السبب، حذر طبيب الأورام من تناول كمية كبيرة من الأطعمة النشوية المحمصة طوال الوقت، لأنها شديدة الخطورة.



وأفاد توماس، أنه في حال عدم تحميص التوست وتناوله عاديًا في الصباح مع المربى، فإن الحصول على هذه الكمية من السكريات يرتبط بخطر الإصابة بالسرطان، موضحًا أنه من الأفضل استبدال المربى بالأفوكادو لاحتوائها على الكثير من الدهون الصحية.



ونصح بضرورة غسل الأسنان كل ليلة حال تناول التوست في المساء، لأن ذلك يؤثر على نظافة الفم والأسنان ويسبب سرطان الفم، فضلاً عن زيادة فرص الإصابة بسرطان الأمعاء عند وجود تاريخ جيني للمرض.



ويُفضل تناول بعض الأطعمة الصحية على الإفطار، مثل البيض والزبادي والشوفان وبذر الكتان والفواكه الطازجة وجبن القريش والفول، ويمكن إضافة رشة من زيت الزيتون للطعام.

الكونسلتو

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