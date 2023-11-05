حزب الله يعلن استشهاد اثنين من مقاتليه خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلن حزب الله استشهاد اثنين من مقاتليه خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان .
وقال مراسل الجزيرة إن حزب الله نعى اثنين من مقاتليه سقطا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.
وكانت قد اكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية.
فيما اكد مراسل الجزيرة إن حزب الله أسقط مسيّرة إسرائيلية في محيط مدينة النبطية بجنوب لبنان.
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