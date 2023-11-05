حزب الله يعلن استشهاد اثنين من مقاتليه خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News)اعلن حزب الله استشهاد اثنين من مقاتليه خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان .

وقال مراسل الجزيرة إن حزب الله نعى اثنين من مقاتليه سقطا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وكانت قد اكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية.



فيما اكد مراسل الجزيرة إن حزب الله أسقط مسيّرة إسرائيلية في محيط مدينة النبطية بجنوب لبنان.

