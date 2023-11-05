الهلال الأحمر المصري: 30 شاحنة مساعدات عبرت اليوم إلى غزة

وأضاف عبد الناصر في تصريح، إنه تم تسليم قافلة المساعدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، لافتا إلى أن إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى غزة منذ 21 تشرين الأول الماضي بلغت 451 شاحنة.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.