الهلال الأحمر المصري: 30 شاحنة مساعدات عبرت اليوم إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أمين عام الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء الدكتور رائد عبد الناصر، إن 30 شاحنة مساعدات طبية وغذائية وصلت اليوم الأحد الى غزة من معبر رفح المصري.
وأضاف عبد الناصر في تصريح، إنه تم تسليم قافلة المساعدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، لافتا إلى أن إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى غزة منذ 21 تشرين الأول الماضي بلغت 451 شاحنة.
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