مقتل جندي في معارك غزة يرفع حصيلة القتلى منذ بداية العملية البرية إلى 30

مقتل جندي في معارك غزة يرفع حصيلة القتلى منذ بداية العملية البرية إلى 30
التاريخ
11/5/2023 6:10:47 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي في معارك قطاع غزة ما يرفع عدد الجنود القتلى إلى 30 منذ بداية العملية البرية.
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