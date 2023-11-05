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مقتل جندي في معارك غزة يرفع حصيلة القتلى منذ بداية العملية البرية إلى 30

11/5/2023 6:10:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي في معارك قطاع غزة ما يرفع عدد الجنود القتلى إلى 30 منذ بداية العملية البرية.


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