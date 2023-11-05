تقرير: حرب غزة ستكلف إسرائيل أكثر من 50 مليار دولار

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- كشف موقع "كالكاليست" العبري، اليوم الأحد، أن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية بشأن تكلفة الحرب، وُضِعت على أن تستمرّ من 8 أشهر إلى عام واحد، وأنها لن تكون على أكثر من جبهة، كما إن جنود الاحتياط سيعودون إلى عملهم خلال فترة وجيزة.

وذكر أن التكلفة التي حدّدتها وزارة المالية والتي تُقدر بقرابة 200 مليار شيكل (50 مليار دولار)، أي قرابة 10% من الناتج المحلي، تواجه عجزًا يصعب تدبيره سواء من الداخل أو الخارج.

ووضعت وزارة المالية الإسرائيلية الموازنة المخصصة للحرب على أنها ستقتصر على قطاع غزة، ولا تشمل تغطية نفقات حرب متعددة الجبهات، ولا سيما ما يتعلق بحرب مع ميليشيا "حزب الله" على الجبهة الشمالية.

وجاء تخطيط الموازنة على أساس أن جنود الاحتياط البالغ عددهم 350 ألفًا سيعودون إلى العمل قريبًا، ولم تضع بالاعتبار إمكانية فتح جبهة سواء من إيران بشكل مباشر أو من جانب الذراع الحوثية في اليمن.

الموقع حاول تقريب الصورة، فقارن تكلفة الحرب الحالية بأزمة جائحة "كورونا" التي كلّفت خزانة الدولة 160 مليار شيكل مقسّمة على عامين، لكن ثمّة اختلافات كبيرة بين الحالتين؛ لأن الشلل الاقتصادي في الحالة الأولى كان مفتعلًا وعاد الجميع إلى ممارسة أعمالهم عقب نهاية الأزمة، بحسب الموقع.

ولفت إلى تقديرات وزارة المالية بأن الاقتصاد الإسرائيلي "لن يتعافى بشكل سريع عقب الحرب، ولن يعود للاتجاه الصعودي الذي كان يسير نحوه عشيّة هذه الحرب".

ونقل موقع "كالكاليست" تصريحات منسوبة لمصادر بوزارة المالية الإسرائيلية بأن توقف الاقتصاد حاليًّا غير مصطنع، وجاء جرّاء عدم استقرار في العرض والطلب، وارتفاع سعر الفائدة، وزيادة التقديرات بشأن المخاطر على الاقتصاد.

وتابع أن ثمة توقعات بوزارة المالية بأن الاقتصاد الإسرائيلي سيواجه في عام 2024 ركودًا كبيرًا، وسيخسر قرابة 55 مليار شيكل من الناتج المحلي الإجمالي، منها 22 مليار شيكل بنهاية العام الجاري، و33 مليار شيكل في العام المقبل.

وأوضح الموقع العبري أن الأموال التي كان من المفترض أن تدخل خزانة الدولة تحت بند الإيرادات لن تصل، وأن تحديث الإيرادات للعام المالي 2023 خضع للتحديث 3 مرات، من 476.7 مليار شيكل إلى 463.6 مليار شيكل، ولكن بعد الحرب من المتوقّع أن تُحدَّث التوقعات إلى 440 مليار شيكل أو إلى 431 مليار شيكل.

وحدَّد حجم الفجوة بمبلغ يصل إلى 23.6 و32.6 مليار شيكل في 2023، لكنه حذّر من حدوث فجوة أكبر في عام 2024، وسط مخاوف من وصول الفجوة في الإيرادات إلى 40 مليار شيكل.

وأشار الموقع إلى أن هناك علامات استفهام بشأن المساعدات الأمريكية والتي من المفترض أن تبلغ 14 مليار دولار، أي قرابة 56 مليار شيكل، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في أن المعروف عن هذا الملف أقل بكثير من الغامض، وأن هناك أسئلة كثيرة مثل: هل ستأتي هذه المساعدات، ومتى سيحدث ذلك، وكيف ستُقسَّم؟".

وأوضح أن المساعدات العسكرية الأمريكية على سبيل المثال تُقسّم بحيث يذهب جزء منها للمشتريات العسكرية الخاصة بالشركات الأمريكية ولا تصل إسرائيل على شكل سيولة مالية.

ورأى الموقع العبري أن التحديات التي تواجهها وزارة المالية في هذه الأيام في غاية التعقيد؛ لأن الأموال التي تحتاج إليها ليست بحوزتها، وهناك صعوبات في تحصيل أموال الإيرادات، سواء من السوق المحلية أو من السوق الدولية.

وبيَّن أن الوضع الحالي لإسرائيل يبقى مُريحًا نسبيًّا؛ لأن معظم الديون بالشيكل، وأن الحكومة الإسرائيلية تباشر تحصيل الديون المستحقة لها بشكل رئيس في الأسواق المحلية من خلال الهيئات المؤسسية، لكن هناك بوادر تدهور في هذا الوضع، مع ارتفاع سعر الفائدة بنسبة 4.75% على سبيل المثال.



