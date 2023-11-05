الموجززززززز98

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11/5/2023 6:10:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) -دخلت الحرب على غزة، يومها الـ30، وسط تكثيف جيش الاحتلال غاراته العنيفة على القطاعن مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.

والحصيلة الغير نهائية تعلن ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 9500 شهيد،

-جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي خلفت 51 شهيدا

استشهد، اليوم الأحد، خمسة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم طفل، في محافظتي القدس والخليل.وترتفع بذلك حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 152 شهيدا.

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