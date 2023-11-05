الموجززززززز98

(MENAFN
- Palestine News Network )
-دخلت الحرب على غزة، يومها الـ30، وسط تكثيف جيش الاحتلال غاراته العنيفة على القطاعن مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.
والحصيلة الغير نهائية تعلن ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 9500 شهيد،
-جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي خلفت 51 شهيدا
استشهد، اليوم الأحد، خمسة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم طفل، في محافظتي القدس والخليل.وترتفع بذلك حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 152 شهيدا.
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